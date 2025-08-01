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Силовики провели рейд в Ленинском районе Перми

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, УФСБ и Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе рейда силовики задержали троих подозреваемых по уголовным делам, а также мужчину, находившегося в федеральном розыске. По итогам проверки документов у иностранных граждан выявлено два факта фиктивной постановки мигрантов на учет по месту пребывания. Также в ходе проверки иностранцев пресечено 21 административное правонарушение, связанное с правилами въезда либо пребывания в РФ и осуществления трудовой деятельности.

В одном из павильонов Центрального рынка Перми полицейские обнаружили и изъяли свыше 8 тыс. пачек немаркированной табачной продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.