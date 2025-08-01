СК возбудил дело о легализации полученных преступным путем 1,7 млн под Саратовом

В Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о легализации 1,7 млн руб., полученных преступным путем (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Энгельса выяснила, что в ноябре 2022 года директор коммерческой фирмы перевел по фиктивным договорам своим родственникам и знакомым 1,7 млн руб. Он преследовал цель легализовать денежные средства, полученные в результате мошеннических действий.

Следствие на основе материалов проверки возбудило уголовное дело в отношении руководителя фирмы. Также в производстве следственных органов находится уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняется директор организации.

Павел Фролов