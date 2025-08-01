Жителя Нижневартовска оштрафовали за незаконный запуск дрона у аэродрома
В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) местного жителя оштрафовали за незаконный запуск беспилотника, сообщили в МТУ Ространснадзора по УФО.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Вартовчанин запустил дрон ради развлечения на расстоянии менее 10 км от городского аэродрома. Запуск не был согласован с Единой системой организации воздушного движения (ЕС ОрВД), поэтому сотрудники отдела надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания приняли решение о назначении штрафа.
Запуск БПЛА в районе аэродромов должен обязательно согласовываться с ЕС ОрВД.