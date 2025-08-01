Жителя Нижневартовска оштрафовали за незаконный запуск дрона у аэродрома

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) местного жителя оштрафовали за незаконный запуск беспилотника, сообщили в МТУ Ространснадзора по УФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вартовчанин запустил дрон ради развлечения на расстоянии менее 10 км от городского аэродрома. Запуск не был согласован с Единой системой организации воздушного движения (ЕС ОрВД), поэтому сотрудники отдела надзора в сфере использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания приняли решение о назначении штрафа.

Запуск БПЛА в районе аэродромов должен обязательно согласовываться с ЕС ОрВД.

Ирина Пичурина