Глава стройуправления Колымы подозревается в оформлении фальшивого подряда

Полиция Магаданской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора «Управления капитального строительства» региона, сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Колымы 1 августа. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 1, ст. 286 УК) при заключении контракта на строительство жилья.

По версии следствия, в октябре 2023 года региональное Управление капстроительства в обход конкурсных процедур заключило подрядный контракт на проектирование и строительство быстровозводимых комплексов многоквартирных домов для сел Балаганное и Тауйск. Цена контракта превысила 157 млн руб. При этом заказчик, не проверив индивидуального предпринимателя, выплатил ему аванс в сумме более 78 млн руб. Генподрядчик в срок изыскательские, проектные и строительные работы не выполнил.

В отношении подрядчика ранее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Расследование дел взято под контроль прокуратурой.

Эрнест Филипповский, Хабаровск