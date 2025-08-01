В Саратове возбудили дело о невыплате заработной платы

В Саратове следствие возбудило уголовное дело по факту невыплаты заработной платы местному жителю (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, руководство юрлица, расположенного в Гагаринском районе Саратова, не выплатило работнику положенные ему более 82 тыс. руб. в период с ноября 2023 года по июль 2025 года. Речь идет о полной невыплате свыше двух месяцев.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты принимают меры к погашению образовавшейся задолженности.

Павел Фролов