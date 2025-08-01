Главе СК доложат об обстоятельствах наезда самокатчика на жительницу Кургана

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Миненкову доложить о результатах проверки по факту наезда электросамоката на жительницу регионального центра, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об аварии появилась в социальных сетях. По данным очевидцев, вечером 29 июля в Парке Победы в Кургане два подростка на одном электросамокате сбили горожанку в пешеходной зоне. Она не смогла самостоятельно подняться. Пострадавшую доставили в машине скорой помощи в медицинское учреждение.

СУ СК России по региону организовало процессуальную проверку. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска