В Хакасии осудили бизнесмена за использование средств дольщиков без эскроу-счета

Абаканский горсуд вынес приговор в отношении директора строительной компании. Его признали виновным в привлечении денежных средств граждан с нарушением требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

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Подсудимому назначили девять месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщило МВД по Республике Хакасия.

По данным полиции, с 2018 по 2021 год фигурант дела заключил с жителями Абакана договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома на ул. Стофато. При этом глава компании не открыл эскроу-счета.

Полученные от 25 человек более 70 млн руб. директор фирмы оформил как займы и внес на расчетные счета организации, считают следователи. «Документы не подлежали обязательной госрегистрации и не давали права на будущую квартиру, а деньги, которые дольщики передавали застройщику, никак не были застрахованы»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова