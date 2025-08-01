Первые кандидаты выдвинуты на выборах мэра Благовещенска

В столице Амурской области Благовещенске состоялось выдвижение на должность мэра первых двоих претендентов, сообщает правительство региона.

Ими стали 35-летний индивидуальный предприниматель Сергей Турукин («Новые люди») и действующий глава города 51-летний Олег Имамеев, выдвинутый Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Как отмечается, это первый случай в стране, когда кандидатуру на должность мэра административного центра субъекта РФ представляет федеральная организация.

Документы поступили в специальную комиссию для приема и рассмотрения документов от кандидатов. Комиссия проверит документы и направит губернатору области решение о соответствии или несоответствии кандидатур требованиям законодательства. Одобренные кандидатуры губернатор представит на рассмотрение Благовещенской гордуме, которая и примет окончательное решение в ходе тайного голосования. Претенденту на эту должность необходимо набрать большинство голосов от установленной численности депутатов.

Благовещенск станет одним из первых в РФ, где выборы градоначальника пройдут в соответствии с принятым в марте федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законом установлено, что мэры административных центров теперь будут избираться представительными органами муниципалитетов из числа кандидатов, представленных губернаторами.

Анна Яшина, Благовещенск