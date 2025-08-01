В акватории Северных Курил за ночь произошло три землетрясения магнитудой до 5,6

В ночь на 1 августа в Тихом океане рядом с Северокурильской грядой было зафиксировано три ощутимых сейсмических события, сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Магнитуда землетрясений в хронологическом порядке составила 5,6, 5,3 и 5,2. В Северо-Курильске (остров Парамушир) они ощущались как трех—четырехбалльные.

Эпицентр первых двух подземных толчков определен в 159 км и 92 км к юго-востоку от Северо-Курильска на глубинах 40 км и 60 км ниже морского дна. Третий — в 79 км к востоку от города на глубине 60 км. Угроза цунами не объявлялась.

Мощное землетрясение у берегов Камчатки 30 июля в Северо-Курильске ощутили как восьмибалльное. На остров Парамушир подошли четыре волны цунами, первая из которых зашла на 200 м в глубину территории. Пострадал порт и местная рыбоперерабатывающая компания. Население было эвакуировано на высоты острова. В результате не очень значительные повреждения получили жилые и административные здания.

Эрнест Филипповский, Хабаровск