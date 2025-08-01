Три БПЛА было уничтожено над регионами России за 5 часов

В период с 18:00 по 23:30 мск над регионами России было сбито три беспилотника, сообщили в Минобороны. По одному дрону было уничтожено над акваторией Черного моря, над Курской и Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, прошлой ночью над Россией было сбито 32 БПЛА, за прошлые сутки — 169 дронов. Кроме того, российские военнослужащие ударили по военному аэродрому ВСУ, складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА.