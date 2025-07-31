В Самаре задержанный насильник признался в совершении преступления

Следственный комитет России по Самарской области расследует дело против 30-летнего жителя соседнего региона, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Преступление произошло 29 июля 2025 года в Кировском районе Самары. Мужчина, угрожая насилием, завел 17-летнюю девушку в заброшенный дом и совершил преступление. После этого он поджег помещение, чтобы скрыть улики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевшая быстро сообщила о случившемся родителям и правоохранительным органам. Несмотря на трудности в идентификации подозреваемого, следователи и криминалисты оперативно задержали его. За сутки были просмотрены записи с более чем 20 камер видеонаблюдения, что помогло установить передвижения подозреваемого. Он был задержан в клинике, где проходил лечение от наркозависимости, и признался в содеянном.

Сейчас с подозреваемым проводят необходимые следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Также имеется информация о возможной причастности мужчины к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних.

Андрей Сазонов