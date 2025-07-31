В Черноземье 1 августа будет облачно, местами дожди, от +17°С до +31°С

В пятницу, 1 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируются облачная погода, местами пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +17°С до +31°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток будет без осадков. Ночью ожидается малооблачная погода, температура составит до +17°C. Днем облачность усилится, до +25°C.

В Воронеже ночью будет млооблачно, без осадков, до +18°C. Днем переменная облачность, до +30°C.

В Курске синоптики прогнозируют ночью облачно, без осадков, до +18°C. Днем будет небольшой кратковременный дождь, до +24°C.

В Липецке в темное время суток будет облачно, пойдет дождь, температура опустится до +16°C. Днем ожидается небольшой дождь, переменная облачность, температура поднимется до +29°C.

В Орле на протяжении суток ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +18°C, днем — до +25°C.

В Тамбове ночью прогнозируют небольшой дождь, до +17°C. Днем — переменная облачность без осадков, до +31°C.

Ульяна Ларионова