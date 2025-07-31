Ветер дует на Дальний Восток

По итогам дополнительного конкурса ВИЭ-проектов для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке отобрано 45 проектов общей мощностью 1,5 ГВт. Всю квоту на строительство солнечных электростанций забрала компания, связанная с «Хевел». Строительством ВЭС займутся структура «Росатома» и «Форвард Энерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Всю квоту в объеме 1044 МВт на строительство солнечных электростанций с вводом в 2026–2027 годах на Дальнем Востоке получила компания «СЭР Дальний Восток». Это следует из результатов отбора, которые опубликовал «Администратор торговой системы» (структура «Совета рынка» — регулятора энергорынков).

Одноставочная цена поставки (стоимость электроэнергии и мощности) для проектов с вводом в 2026 году составила 13,7 руб. за 1 кВт•ч, в 2027 году — 13,047 руб. за 1 кВт•ч.

Средний заявленный коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) — 14,2% по 23 проектам, 14,8% — по 16 проектам. В «Хевел» «Интерфаксу» сообщили, что «СЭР Дальний Восток» входит в периметр группы.

АО «ВетроСПК» (входит в «Росатом возобновляемая энергия») забрало часть квоты — 370 МВт — на строительство трех ВЭС с КИУМ 30% по каждому проекту. Остаток квоты — 150 МВт — получила компания «Форвард энерго», КИУМ по этим проектам — 38%. Одноставочная цена поставки для ВЭС с вводом в 2027 году составила 11,74 руб. за 1 кВт•ч, в 2028 году — 11,094 руб. за 1 кВт•ч.

Всего было отобрано 45 проектов суммарным объемом мощности 1,56 ГВт. Общая сумма требуемой годовой выручки составила около 34,597 млрд руб., сообщил «Совет рынка».

Согласно распоряжению правительства, новые объекты генерации расположатся в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, восточнее контролируемого сечения «ОЭС—Запад Амурэнерго» и западнее сечения «Переход через Амур».

Средний заявленный коэффициент использования установленной мощности у ВЭС планировался на уровне 55%, у СЭС — 30% (см. “Ъ” от 1 апреля). Степень локализации ВЭС должна соответствовать 87 баллам, СЭС — 110 баллам. Некоторые участники рынка отмечали, что столь высокие требования по локализации ставят под вопрос окупаемость проектов.

За счет отбора планируется покрыть прогнозируемый в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока дефицит в 1,7 ГВт.

Еще 250 МВт придутся на отобранные проекты СЭС «Юнигрин Энерджи», которые компания перенесет из ОЭС Сибири. Финансироваться проекты будут в течение 15 лет по аналогии с программой поддержки зеленой энергетики с использованием договоров о предоставлении мощности (гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка).

Анна Тыбинь