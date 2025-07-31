Бесконечная станция

«Росатом» и правительство Нижегородской области вернулись к обсуждению строительства в регионе атомной электростанции. Перспективы ее появления пока туманны: переговоры даже не вышли из предварительной стадии рассмотрения самой возможности строительства, уточнил „Ъ“ глава областного минэнерго Михаил Куренков. Разговоры о нижегородской АЭС ведутся почти 20 лет, в 2017 году правительство РФ анонсировало ввод объекта к 2035 году. Однако в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года ее не включили, и региональным властям предстоит это исправить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев (слева) и губернатор Глеб Никитин. Вопрос о строительстве АЭС в Нижегородской области не закрыт окончательно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев (слева) и губернатор Глеб Никитин. Вопрос о строительстве АЭС в Нижегородской области не закрыт окончательно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госкорпорация «Росатом» и правительство Нижегородской области вновь обсуждают перспективы строительства первой атомной электростанции в регионе. На заседании комиссии Госсовета по энергетике глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что регион хотел бы разместить АЭС на своей территории. Такое же желание есть у руководства Башкирии. Он отметил, что вопрос требует согласования регуляторов и «не все вопросы еще урегулированы на региональном уровне» (цитата по «Интерфаксу»), отметил господин Лихачев.

Региональные власти действительно обсуждают с госкорпорацией перспективы появления АЭС, подтвердил „Ъ“ и.о. министра энергетики Нижегородской области Михаил Куренков. По его словам, речь непосредственно о строительстве АЭС пока не идет — изучается лишь возможность сооружения станции. Комментировать подробности обсуждений, находящихся в предварительной стадии, господин Куренков посчитал преждевременным. «Переговоры продолжаются»,— подытожил глава министерства. Чиновник напомнил, что перспективы АЭС обсуждаются давно, и «эта история никуда не исчезла».

Впервые о строительстве атомной станции в Нижегородской (тогда еще Горьковской) области заговорили в 1970-х годах в СССР. В 1980-х у кстовского села Федяково началось возведение атомной станции теплоснабжения, однако после аварии на Чернобыльской АЭС подобные проекты признали небезопасными, и Горьковскую АСТ законсервировали. В 2008 году правительство Нижегородской области и нефтегазовая компания «Итера» планировали построить там ТЭЦ и учредили для этого Верхневолжскую генерирующую компанию. Проект не сложился, в 2019 году площадку продали на госторгах, и новый собственник снес строение.

В очередной раз к обсуждению строительства двублочной АЭС власти и «Росатом» подошли в 2006 году. Тогда министр инвестиционной политики Нижегородской области Дмитрий Сватковский обосновывал эти планы тем, что «энергомощностей в регионе хватит на ближайшие два года». Годом позже глава «Росатома», Сергей Кириенко сообщил, что закладка основания атомной электростанции в Нижегородской области должна начаться в 2011 году, а сам проект включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

Строить АЭС сначала предлагалось в Уренском районе, позже — в Навашинском, в 23 км от Мурома. Под объект нашли подходящую площадку и начали проектирование. Против нее выступали экологи и жители Нижегородской и Владимирской областей. В 2008 году был представлен проект станции, но строительство так и не началось. Позднее проект включили в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Проектирование АЭС с реакторами ВВЭР-ТОИ мощностью 2510 МВт рассчитывали начать в 2025 году, а строительство — в 2031 году.

В декабре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую генеральную схему до 2042 года, которая не предусматривает строительство атомной станции в Нижегородской области.

Как выяснил „Ъ“, для строительства АЭС нижегородским властям нужно добиться пересмотра схемы и включения станции в дорожную карту объектов энергетики. Для этого регион должен направить соответствующие предложения в правительство РФ и в «Росатом». Также областным чиновникам нужно обосновать необходимость строительства станции и согласовать инициативу с генерирующими компаниями для развития электросетей. Еще один собеседник издания в региональном парламенте отметил, что строительство АЭС более сложная задача, чем «трамвай купить». Необходимо решить множество сложных технических, финансовых и инженерных вопросов.

В ГК «Росатом» на запрос „Ъ“ сообщили только, что формированием генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики занимается системный оператор Единой энергетической системы на основе долгосрочных прогнозов потребления электроэнергии и планов по выводу устаревающих мощностей. Он учитывает и верифицирует все предложения региональных властей по развитию энергоемких производств и в целом энергопотребления на местном уровне.

Роман Рыскаль