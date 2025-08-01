На выход с доплатой

Одна из крупнейших страховых компаний в сегменте страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» запустила новый вариант ИСЖ — с доплатой при досрочном выходе. Таким образом компания рассчитывает привлечь длинные средства. Вместе с тем, по словам экспертов, учитывая привязку полисов к ОФЗ, в случае слабого снижения ставок клиент вряд ли захочет выходить из него досрочно. Однако перед страховщиком остаются задачи «отбить» комиссионные, взимаемые банками-агентами, при продаже полисов, а также минимизировать выплаты в случае резкого снижения ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Компания «Росгосстрах Жизнь», одна из крупнейших в сегменте страхования жизни, собирается укрепить свои позиции за счет новой услуги. Она предложила клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с дополнительной выплатой при досрочном выходе из программы. В частности, в первый год действия полиса страховщик обещает клиенту доплату в размере 2% годовых от внесенных средств (без потери доходности и штрафов), на второй год она составит 1% годовых, на третий — 0,5% годовых. Минимальный взнос составляет 1,55 млн руб., а срок действия полиса — 15 лет.

При этом полис привязан к ОФЗ 26248 (погашение в мае 2040 года). В конце июля котировки составляли около 90% от номинала, что соответствовало доходности к погашению чуть выше 14% годовых. По условиям полиса, в случае если доходность облигаций опустится в первый год до 13% годовых, то страхователь сможет получить выплаты с доходностью примерно 11% годовых, если до 12% годовых, то доходность составит 17% годовых.

В чем состоит необходимость выплаты дополнительного дохода, в «Росгосстрах Жизнь» не пояснили. И опрошенные страховые компании не рассматривают такие варианты привлечения клиентов. По словам гендиректора «Эверии Лайф» Евгения Щекланова, у страховщиков жизни, как правило, есть модели продуктов, которые не включают опцию выплаты дополнительного дохода из собственной маржи,— доход страховщика и клиента четко разделен.

Вместе с тем, по данным ЦБ, по итогам 2024 года премии «Росгосстрах Жизнь» в сегменте ИСЖ сократились на 60%, до 11,8 млрд руб. При этом ряд крупных компаний, наоборот, нарастили результаты. В частности, сборы «Сбербанк Страхование жизни» выросли в четыре раза, до более 300 млрд руб., «АльфаСтрахование Жизнь» — почти в три раза, до 143 млрд руб. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, доля договоров ИСЖ длительностью более десяти лет в портфеле «Росгосстрах Жизнь» могла сократиться на 3–5 п. п., до 15–20% за прошедший год.

Длинные продукты выгоднее для страховой компании, поскольку обеспечивают больший в абсолютной величине объем комиссий страховщику, которые взимаются от полученного инвестиционного дохода, поясняет директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. Кроме того, по словам эксперта, длительные обязательства клиентов создают предсказуемый объем свободных средств, что критически важно для планирования инвестиционных стратегий и управления ликвидностью активов страховой компании. Дополнительным преимуществом является снижение операционных расходов на привлечение клиентов. Один договор на 15–20 лет экономически эффективнее множества краткосрочных продуктов из-за сокращения расходов, отмечает эксперт.

Вместе с тем эксперты считают, что страховой компании вряд ли придется делать допвыплату. Продукт рассчитан на сильное снижение ключевой ставки и рост стоимости ОФЗ, указывает заместитель гендиректора «РСХБ—Страхование жизни» Артем Гончар. Если ключевая ставка через год опустится до 12%, то в этом случае инвестдоход держателя ОФЗ может составить 21% годовых, оценивает господин Бархота. Однако доход держателя полиса в этот год составит 16–19% годовых, считает он. Поскольку достижение ОФЗ таких показателей, чтобы доходность держателя полиса была на уровне, чтобы клиент захотел выйти из продукта, маловероятна, указывает страховой эксперт Владислав Воякин.

Эксперты также указывают на комиссии банкам при продаже ИСЖ. По оценке Андрея Бархоты, они могут составлять 15–20% от стоимости полиса. Для того чтобы страховые продукты могли успешно конкурировать с другими финансовыми инструментами, размер инвестиционного дохода должен не только обеспечивать конкурентоспособную клиентскую доходность, но и покрывать расходы страховщика на администрирование договора, резюмирует партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев