Умер американский театральный режиссер Роберт Уилсон
В возрасте 83 лет скончался известный американский театральный режиссер Роберт Уилсон. Как сообщается на сайте режиссера, он умер после непродолжительной, но тяжелой болезни.
Фото: Markus Scholz / dpa Picture-Alliance / AFP
Роберт Уилсон родился 4 октября 1941 года в Уэйко, штат Техас. После окончания Института Пратта он начал свою театральную карьеру в Нью-Йорке в 1969 году. Международное признание пришло к нему после постановки «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году.
Среди его знаковых работ — «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир». В 2015 году он представил московской публике «Сказки Пушкина» в Театре Наций.
Роберт Уилсон получил множество наград. В 1993 году он был удостоен «Золотого льва» Венецианской биеннале за скульптуру «Потеря памяти». В 1997 году он стал первым американцем, получившим Европейскую театральную премию.