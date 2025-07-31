Умер американский театральный режиссер Роберт Уилсон

В возрасте 83 лет скончался известный американский театральный режиссер Роберт Уилсон. Как сообщается на сайте режиссера, он умер после непродолжительной, но тяжелой болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Scholz / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: Markus Scholz / dpa Picture-Alliance / AFP

Роберт Уилсон родился 4 октября 1941 года в Уэйко, штат Техас. После окончания Института Пратта он начал свою театральную карьеру в Нью-Йорке в 1969 году. Международное признание пришло к нему после постановки «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году.

Среди его знаковых работ — «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир». В 2015 году он представил московской публике «Сказки Пушкина» в Театре Наций.

Роберт Уилсон получил множество наград. В 1993 году он был удостоен «Золотого льва» Венецианской биеннале за скульптуру «Потеря памяти». В 1997 году он стал первым американцем, получившим Европейскую театральную премию.