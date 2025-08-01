Экс-замглавы Перми покинул пост начальника управления федеральных дорог «Прикамье»

Бывший замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич покинул пост руководителя ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“». По данным источника, 31 июля был последним рабочим днем господина Дашкевича на этой должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывший замглавы администрации Перми покидает региональный Росавтодор в связи с истечением срока трудового контракта. Причину, по которой контракт с Анатолием Дашкевичем не был продлен, собеседник комментировать не стал.

По данным «Ъ-Прикамье», и.о руководителя ФКУ назначен Сергей Красльников.

Анатолий Дашкевич покинул мэрию Перми в 2021 году и считался одним из старожилов администрации. С 2004 года возглавлял городское управление внешнего благоустройства, в 2007-м покинул этот пост. В 2008–2009 годах занимал должность гендиректора ОАО «Пермавтодор». В 2012-м вернулся в администрацию и вновь стал курировать дорожное хозяйство и транспорт города. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» господин Дашкевич возглавил в конце 2021 года.

Упрдор «Прикамье» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона. До прихода Анатолия Дашкевича учреждение возглавлял Виталий Голиков, который потом перешел в центральный аппарат Федерального дорожного агентства (Росавтодор) в Москве на должность начальника управления эксплуатации автомобильных дорог.