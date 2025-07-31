Мегамолнию длиной в 829 км признали самой большой в мире

В Соединенных Штатах была зафиксирована самая длинная в мире молния, длина которой составила около 829 км — расстояние, сопоставимое с дистанцией между Парижем и Венецией. Об этом сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Удар разряда произошел 22 октября 2017 года и протянулся от Восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити.

Рекорд был подтвержден с помощью современных спутников NOAA GOES-16, что позволило с высокой точностью измерить параметры молнии. Погрешность при расчетах составляет около 8 км. Предыдущий рекорд длины молнии находился на отметке 768 км и был установлен 29 апреля 2020 года, когда молния прошла над южными штатами Миссисипи, Луизиана и Техас.