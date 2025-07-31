На юго-западе Петербурга завершилось строительство Балтийского бульвара

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Балтийского бульвара, входящего в состав многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе города. О завершении строительства нового линейного инфраструктурного объекта 31 июля сообщили в комитете по инвестициям Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балтийский бульвар, входящий в состав многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Балтийский бульвар, входящий в состав многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

В документе объект обозначен как магистраль с северной стороны квартала 32А-1 и 31А-1 с реконструкцией улицы Адмирала Черокова. Протяженность Балтийского бульвара составляет 630 метров. Его строительство является одним из инвестиционных обязательств стратегического инвестора ЗАО «Балтийская жемчужина» перед городом, отметили в комитете Смольного.

Ранее было введено в эксплуатацию берегоукрепление Балтийского бульвара, построенное также в рамках инвестобязательств.

В администрации Петербурга напомнили, что проект строительства МФК «Балтийская жемчужина» является стратегическим инвестиционным проектом. Объем инвестиций в его создание составляет около 65 млрд рублей, сумма налоговых отчислений в бюджеты разных уровней — порядка 6 млрд рублей с начала реализации проекта.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ЗАО «Балтийская Жемчужина» перечислило в федеральный бюджет 52 млн рублей, выполнив таким образом предписание Санкт-Петербургского УФАС. Ранее в действиях компании признали нарушение закона о защите конкуренции.

Андрей Цедрик