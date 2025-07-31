На форум «РОСТКИ» в Казань приедут 10 правительственных делегаций из Китая
На форум «РОСТКИ», который пройдет в Казани с 18 по 19 августа, планируют приехать 10 делегаций правительственного уровня из Китая. Об этом ТАСС рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
На форум «РОСТКИ» в Казань приедут 10 правительственных делегаций из Китая
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Правительственные делегации будут представлять разные провинции и города Китая. Талия Минуллина уточнила, что каждая делегация будет представителем своего бизнеса.
В ходе форума планируется провести круглый стол с китайскими компаниями при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова. По итогам этой встречи стороны намерены подписать соглашения по локализации китайских производств.
В рамках форума пройдут гольф-турнир, гонка на лодках-драконах, турнир по настольному теннису. В Казани также запланировано открытие выставки техники.