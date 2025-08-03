Бойня в Болонье

45 лет назад, 2 августа 1980 года, на вокзале в итальянской Болонье прогремел взрыв, в результате которого погибли 85 человек. Этот теракт остается крупнейшим в истории Италии. Споры об ответственных за него не стихают до сих пор. Суд признал виновными в теракте участников неофашистских группировок, но помимо этого много говорили и о причастности к нему высокопоставленных госслужащих и даже масонов.

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Теракт «свинцовых лет»

В субботу 2 августа 1980 года в Болонье было жарко. А потому в кондиционированном зале ожидания городского вокзала собралось особенно много людей. В первую очередь туристов, приехавших в город на выходные или оказавшихся тут из-за пересадки.

Взрыв прогремел в 10:25 по местному времени в зале ожидания в западном крыле вокзала. Позже станет известно, что сработала бомба с часовым механизмом, которая находилась в оставленном в зале чемодане. В дальнейшем это усложнит поиск виновных — было неясно, кто именно принес на вокзал бомбу.

Следствие установило, что бомба содержала 23 кг взрывчатых веществ. Мощность ее была такова, что часть вокзала с тем самым залом ожидания оказалась разрушена, остальные помещения получили сильные повреждения, задело и стоявший у платформы поезд Adria Express, который направлялся из итальянской Анконы в швейцарский Базель.

В результате теракта погибли 85 человек, а травмы и ранения получили более 200. Большинство погибших и пострадавших были итальянцами, но среди них оказались и туристы из Великобритании, Испании, Франции, ФРГ и Японии.

«У людей, которые выходили из здания вокзала, текла из ран кровь»,— так описывала происходящее одна из свидетельниц. «Я был весь в крови. Все вокруг бежали, кричали и визжали»,— рассказывал другой свидетель. В разбор завалов и спасение пострадавших тут же включились не только прибывшие спасатели, но и прохожие. Одним из символов взаимопомощи стал автобус №37 — его водитель отвез раненых с вокзала в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Взрыв повредил и здание вокзала, и поезд, стоявший у платформы Фото: Bramfab / Wikimedia Взрыв повредил и здание вокзала, и поезд, стоявший у платформы Фото: AFP Вагоны поезда Анкона — Базель после теракта Фото: AFP Фото: AP Следующая фотография 1 / 4 Взрыв повредил и здание вокзала, и поезд, стоявший у платформы Фото: Bramfab / Wikimedia Взрыв повредил и здание вокзала, и поезд, стоявший у платформы Фото: AFP Вагоны поезда Анкона — Базель после теракта Фото: AFP Фото: AP

Теракт стал крупнейшим в итальянской истории — в стране его называют «болонской бойней» (Strage di Bologna). Однако в целом взрывы и акты насилия не были для Италии 1970-х — начала 1980-х чем-то необычным. Страна переживала экономический и политический кризис, среди молодежи многие разочаровались в традиционной умеренной политике и шли в ультраправые и ультралевые группировки, которые устраивали кровавые стычки друг с другом на улицах. В этот период, который называют «свинцовыми годами» (Anni di piombo), за Италией закрепилась слава одной из стран с высочайшим уровнем терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокзальные часы остановились в момент взрыва — в 10:25. Их сохранили на здании как память о трагедии

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images Вокзальные часы остановились в момент взрыва — в 10:25. Их сохранили на здании как память о трагедии

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Вот лишь несколько происшествий, которые характеризуют царившую тогда атмосферу. В 1973 году анархист бросил бомбу в миланское управление полиции. В 1974-м неофашистская группировка взорвала поезд в городе Сан-Бенедетто, погибло 12 человек. В том же году неофашисты устроили теракт во время левой антифашистской демонстрации в Брешии — погибли восемь человек, около 100 были ранены. В 1978 году леворадикальная организация «Красные бригады» похитила и убила лидера Христианско-демократической партии и бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро.

В целом же за те годы были убиты сотни полицейских, прокуроров, политиков и случайных людей. Не говоря уже о самих участниках радикальных группировок.

Неоднократно происходили кровавые стычки и целые побоища между крайне правыми и крайне левыми. В январе 1978-го ультралевые напали на штаб-квартиру неофашистской группировки в Риме и убили двоих ее членов. Через два месяца в отместку за это неофашисты расстреляли группу коммунистов на римской площади Сан-Джованни.

Неофашисты, ультралевые или палестинцы

Расследование теракта в Болонье велось именно в таких условиях. Несмотря на разгул политического насилия в стране, первой рассмотрели версию взрыва котла в подвале вокзала. Однако вскоре стало ясно, что речь идет о теракте.

Недостатка в версиях и виновных не было с самого начала. В причастности подозревались как неофашистские группировки, так и «Красные бригады» или другие леворадикальные организации. Причем следователям поступали звонки с признаниями в том, что это якобы их рук дело, и от «Красной капеллы», и от неофашистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбирали завалы и помогали пострадавшим как профессиональные спасатели, так и оказавшиеся рядом прохожие

Фото: AP Разбирали завалы и помогали пострадавшим как профессиональные спасатели, так и оказавшиеся рядом прохожие

Фото: AP

Вскоре заговорили и о том, что к преступлению причастны члены влиятельной масонской ложи P2 (Propaganda 2), а также связанные с ней политики и сотрудники спецслужб. Отдельно рассматривалась гипотеза, что в преступлении замешаны спецслужбы как итальянские, так и иностранные, например ЦРУ. Были также версии, правда, с самого начала довольно маргинальные, о руке палестинских боевиков или ливийских спецслужб и Муаммара Каддафи.

Однако неофашистская версия в итоге стала основной.

Тем более что взрыв произошел в тот день, когда суд в Болонье рассматривал дело неофашиста Марио Тути, обвинявшегося в подрыве поезда шестью годами ранее, в 1974-м. К тому же все знали, что промышленная Болонья в те годы была городом с ярко выраженными коммунистическими симпатиями. Пост мэра там с 1970-го занимал член Итальянской коммунистической партии Ренато Дзангери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерио Фиораванти и его жена Франческа Мамбро были хорошо известны в неофашистских кругах и стали главными фигурантами дела о теракте в Болонье

Фото: Archivio Studio Camera Chiara Валерио Фиораванти и его жена Франческа Мамбро были хорошо известны в неофашистских кругах и стали главными фигурантами дела о теракте в Болонье

Фото: Archivio Studio Camera Chiara

К концу августа по делу о теракте в Болонье были выданы ордера на арест примерно 30 членов неофашистских группировок, позже задержали еще несколько десятков человек. Следствие пришло к выводу, что за терактом стояла неофашистская группировка Nuclei Armati Rivoluzionari. В 1988 году итальянский суд вынес приговор по делу. Участники неофашистских организаций были приговорены к разным срокам, а четверо — довольно известные в кругах неофашистов Валерио Фиораванти и его жена Франческа Мамбро, а также Массимилиано Факини и Серджио Пиччафуоко — к пожизненному заключению.

Правда, Мамбро все же вышла из тюрьмы с 2008 году, а годом позже досрочно был освобожден и Фиораванти. Интересно, что оба всегда отрицали свое участие в атаке в Болонье, хотя признавали причастность к другим терактам и вооруженным нападениям.

Масоны и спецслужбы

Суды по делу, впрочем, на этом не закончились. Разбирательства шли и в 1990-х, и в 2000-х, и даже в 2020-х.

Довольно скоро большую популярность приобрела версия, что к теракту причастны итальянские политики, связанные с масонской ложей P2. Эти обвинения — нечто большее, чем обычные измышления, что за всем стоят масоны. В P2 действительно входили многие итальянские политики правых взглядов. А в 1976 году эта ложа была официально распущена, однако продолжала действовать неофициально как «дикая».

А в 1980-х P2 и многие ее участники оказались в центре громкого скандала — их официально обвинили в коррупции, связях с итальянской мафией, финансовых махинациях. И, что особенно важно с точки зрения расследования теракта в Болонье, также звучали заявления в причастности ее членов к организации некоторых терактов и поддержке насилия со стороны неофашистских групп. После этого скандала итальянским госслужащим запретили участвовать в каких-либо тайных политических организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансиста и главу масонской ложи P2 Личо Джелли много лет не объявляли причастным к теракту в Болонье. Только в 2020-х, уже после смерти Джелли, суд признал справедливость этих обвинений

Фото: Attilio Costantini / AP Финансиста и главу масонской ложи P2 Личо Джелли много лет не объявляли причастным к теракту в Болонье. Только в 2020-х, уже после смерти Джелли, суд признал справедливость этих обвинений

Фото: Attilio Costantini / AP

В 1988 году суд напрямую рассматривал вопрос о причастности к теракту в Болонье руководителя P2 известного итальянского финансиста Личо Джелли и нескольких других высокопоставленных лиц, в том числе заместителя главы итальянской военной разведки SISMI Пьетро Мусумечи. Тогда суд счел, что их ответственности во взрыве нет, но признал их виновными в попытках увести следствие по ложному пути.

По мнению суда, многочисленные версии, ведущие в разных направлениях, появились в этом деле не случайно — их подкидывали намеренно, чтобы запутать следствие. В частности, в 1981 году люди, связанные с SISMI, подложили в поезд, следовавший из Таранто в Милан, бомбу, аналогичную той, которая взорвалась в Болонье, и помогли полиции «обнаружить» ее. Личо Джелли в итоге приговорили к пяти годами тюрьмы, а еще нескольких участников — к трем. Позже Джелли получил еще 12 лет по делу о финансовых махинациях. Отсидел он намного меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акции в память жертв теракта 2 августа 1980-го проходят в Болонье ежегодно. На фото — церемония 2009 года

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images Акции в память жертв теракта 2 августа 1980-го проходят в Болонье ежегодно. На фото — церемония 2009 года

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Пятилетний срок за теракт не устроил многих. Некоторые следователи продолжали настаивать, что Личо Джелли и другие высокопоставленные лица, в том числе глава итальянской службы безопасности UAR Федерико Умберто Д’Амато, имеют непосредственное отношение к болонскому взрыву. По некоторым данным, они заплатили неофашистам $5 млн за минирование вокзала и участвовали в его подготовке.

Только в 2020-х суд признал справедливость обвинений в адрес Джелли, Д’Амато и еще нескольких высокопоставленных лиц к этому и другим терактам. «Это была политическая бойня или, если точнее, государственная бойня»,— заявил один из судей. Однако предъявлять обвинения было уже некому — Джелли и другие фигуранты были уже мертвы. Так что дела против них прекращены.

Теракт как факт современности

Хотя после взрыва на вокзале в Болонье прошло уже 45 лет, ежегодно 2 августа в центре Болоньи проходят памятные акции. В здании вокзала сохранили участок стены с трещиной, появившейся после взрыва, а одни из вокзальных часов остановлены на 10:25, когда сработала бомба.

В Италии это событие до сих пор продолжает обсуждаться и даже остается частью политической и криминальной повестки. Так, в 2020 году одного из бывших членов NAR Джильберто Каваллини признали виновным в помощи бомбистам и отправили за решетку пожизненно.

В 2022 году суд приговорил к пожизненному заключению по вокзальному делу бывшего киллера мафии и участника праворадикальных групп Паоло Беллини. А в 2023-м итальянский парламент проголосовал за обнародование документов дела.

Версии о том, кто же на самом деле виновен в теракте, по-прежнему волнуют итальянцев. В стране существует ассоциация жертв теракта и их родственников, созданная в 1981 году и ставящая целью «добиться справедливости всеми возможными способами». После вынесения приговора Беллини и признания причастности к теракту Джелли президент ассоциации Паоло Болоньези заявил: «Это результат 40-летней борьбы ради того, чтобы доказать — это преступление совершили фашисты, которыми руководила P2 и которым помогали правительственные чиновники».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие в Болонье, 2 августа 2000 года

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images Протестующие в Болонье, 2 августа 2000 года

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Болоньези и многие в Италии считают, что теракт в Болонье был частью так называемой «стратегии напряженности». Согласно этой теории, правые такими методами пытались добиться маргинализации левых, не допустить к власти коммунистов и получить полномочия в свои руки, представляя себя как силы порядка. По мнению Болоньези, последние судебные процессы против участников теракта «дают ключ к пониманию стратегии напряженности, которая проходит от ложи P2 до верхушки наших спецслужб и доходит до фашистских террористов».

При этом многие правые сомневаются в выводах суда о том, что теракт совершили именно неофашисты.

Член итальянского парламента от правящей партии «Братья Италии» Федерико Молликоне недавно заявил, что судьи с левыми настроениями регулярно пытались возложить вину за теракты и убийства на правых. Он также отметил, что некоторые приговоры по этому делу звучат как часть сюжета какого-нибудь фильма левых режиссеров из 1960-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родственники погибших в результате теракта в Болонье, 2 августа 2016 года

Фото: Max Cavallari / NurPhoto / AFP Родственники погибших в результате теракта в Болонье, 2 августа 2016 года

Фото: Max Cavallari / NurPhoto / AFP

Высказывали сомнения и другие политики. Например, Франческо Коссига, который был президентом Италии с 1982-го по 1995 год, как-то признался, что сомневается в причастности неофашистов к теракту в Болонье. В момент преступления Коссига, тогда лидер Христианско-демократической партии Италии, возглавлял правительство.

И даже в прошлом году премьер-министру Италии Джордже Мелони пришлось делать заявление о том, что попытки связать ее собственную партию «Братья Италии» с этим терактом абсолютно безосновательны. Началось все с речи Болоньези по случаю 44-й годовщины трагедии. Он заявил, что корни этого ужасного злодеяния связаны с такими неофашистскими организациями, как «Итальянское социальное движение», «Новый порядок» и «Национальный авангард», «которые сегодня представлены правыми в итальянском правительстве». Джорджа Мелони тут же опубликовала ответ, назвав этим обвинения «необоснованными», а само преступление «ужасным зверством». Правда, про то, кто является виновником, она высказалась довольно неопределенно, заявив, что «судебный приговор приписывает его неофашистским организациям».

Текст: Яна Рождественская