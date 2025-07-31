Двух журналистов издания-иноагента Sota объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналистов Петра Иванова и Руслана Терехова. Согласно информации из базы данных ведомства, их разыскивают по уголовной статье. Детали обвинений неизвестны.

Журналисты сотрудничают с проектом Sota (признан в России иноагентом и нежелательной организацией). По данным самого проекта, фигурантам инкриминируют незаконное пересечение российской границы. Это связано с поездкой корреспондентов в Суджу в августе 2024 года, когда город находился под контролем ВСУ.

Никита Черненко