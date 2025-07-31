Путин ограничил максимальную длительность рассрочек

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов рассрочки. Документ устанавливает правила для операторов этих услуг, включая требования к капиталу, акционерам и управленческим органам. Надзор за их деятельностью будет осуществлять Банк России.

Закон увеличивает максимальный лимит на сумму покупок через сервисы рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй до 50 тыс. рублей. Если этот лимит превышен, оператор обязан передать данные в БКИ. Все операции по рассрочке будут оформляться только через онлайн-сервисы.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года. Нормы, касающиеся отчетности операторов в Банк России, начнут действовать с 1 января 2027 года. Положения закона не распространяются на договоры, заключенные до его вступления в силу.