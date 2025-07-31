Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящей пятиэтажки в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе продолжается тушение пятиэтажного дома на улице Флерова. Из здания удалось спасти трех человек, среди них — маломобильная женщина, уточняет МЧС.

Из дома уже эвакуированы 90 человек, в том числе 10 детей. Для них развернут пункт временного размещения в школе. На месте работают 90 сотрудников МЧС и 28 единиц техники.

Пожар начался в квартире на последнем этаже, позднее огонь перекинулся на кровлю здания. Его удалось локализовать на площади 550 кв. м.