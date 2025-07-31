«Уральский рабочий» за счет модернизации намерен увеличить производство на 40%

Типография «Уральский рабочий» в Екатеринбурге провела модернизацию оборудования — установила японскую печатную машину «Komori GL-540». На ее приобретение 60 млн руб. выделил фонд технологического развития Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Зубарев Фото: Сергей Зубарев

Как пояснил директор «Уральского рабочего» Виталий Яковлев, за счет работы новой машины производство печатных листов можно увеличить на 30-40%. По его словам, проект по расширению мощностей нацелен на увеличение доли рынка книжных изданий и освоение новых направления в полиграфической отрасли — с новой машиной типография сможет выйти на рынок упаковки.

Типография «Уральский рабочий» основана в 1926 году в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). В 2015 году ее выставили на продажу за 690 млн руб. в рамках программы приватизации федерального имущества, но тогда желающих ее приобрести не нашлось. Через семь лет типографию за 188,7 млн руб. приобрела московская компания «Папирус», занимающаяся дистрибуцией бумажной продукции. «Уральский рабочий» специализируется на выпуске брошюр, журналов и книг.

Сергей Зубарев