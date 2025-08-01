Банковские карты школьников, ГОСТ на детские игрушки и отказ от спам-рассылок

Банковские карты подросткам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 августа банки смогут выдать банковские карты подросткам только после согласия родителей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ С 1 августа банки смогут выдать банковские карты подросткам только после согласия родителей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Банки смогут открыть счета и выдать банковские карты подросткам только после получения согласия родителей или законных представителей. Изменения внесли в Гражданский кодекс РФ. Цель закона — защитить несовершеннолетних от действий мошенников, когда те используют банковские счета детей для переводов и обналичивания средств. По мнению депутатов Госдумы, таких проблем получится избежать под контролем родителей.

ГОСТ на детские игрушки

С первого числа нового месяца начнет действовать государственный стандарт (ГОСТ) на игрушки для детей. Стандарт будет устанавливать классификацию игрушек по возрастам, видам деятельности, материалам изготовления. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщала, что маркировка игрушек необходима, т. к. на рынке часто встречаются некачественные изделия, которые могут нести риски для здоровья несовершеннолетних.

Массовые рассылки СМС

С 1 августа россияне смогут отказаться от массовых СМС-рассылок. Сделать это можно будет в личном кабинете на сайте мобильного оператора или в приложении. После поступления обращения от абонента сотовый оператор обязан прекратить массовую рассылку со следующего дня. Граждане смогут отказаться от рекламы банковских организаций и «горячих» предложений. При этом абоненту будут приходить обязательные сервисные СМС и экстренные сообщения.

Возвращение фирм-«матрешек»

В России будет отменен запрет на создание компаний-«матрешек». Это такие схемы в предпринимательстве, когда одна фирма владеет долей в 100%, другой организации, которая, в свою очередь, владеет долей в 100% третьей компании и т. д. Изменения начнут действовать в Гражданском кодексе РФ. По мнению автора инициативы председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, изменения помогут упростить жизнь предпринимателям.

Результаты ЕГЭ военнослужащих

С 3 августа результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) участников специальной военной операции будут продлены. Срок действия результатов будет приостановлен на время участия военнослужащего в СВО. Мера должна помочь участникам военных действий адаптироваться к мирной жизни, получить образование и стать высококвалифицированными специалистами, а также сделать образование для них более доступным.

Наказание за осквернение памятников

С 3 августа в России будет введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов. Фигурантам будет грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 5 млн руб. При этом новая норма распространяется на мемориалы, расположенные как на территории России, так и за ее пределами.

Срок выдачи патентов

Срок для подачи заявки на патент после раскрытия информации об изобретении будет увеличен с шести до 12 месяцев. Изменения начнут действовать в Гражданском кодексе РФ. Закон позволит дать разработчикам больше времени на оформление заявки, подготовку технической документации. Ранее российские исследователи могли столкнуться с рисками потери прав на патент, если идея была представлена на международной выставке.

Оборот незаконного алкоголя и табака в крупном размере

В России будет установлена уголовная ответственность за производство, оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции в крупном размере. Законом также вводится ответственность за изготовление в целях сбыта и за сбыт поддельных средств идентификации для маркировки такой продукции.

Операции банков с драгоценными металлами

С 20 августа банки России будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг об операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму более 1 млн руб. Цель закона — сократить нелегальный оборот данных металлов. Также банковские организации обяжут сообщать о зачислении или списании средств у ИП и компаний, занимающихся продажей драгоценных металлов и ювелирных изделий.

Увеличение электронной визы

С 23 августа будет увеличен срок действия электронной визы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в июле этого года. Срок электронной визы увеличится до 120 суток, а разрешенный срок пребывания иностранца в России — до 30 суток. Ранее эти сроки составляли 60 и 16 дней соответственно. Согласно изменениям в законодательстве, свидетельство о рождении больше не будет являться документом, удостоверяющим за границей личность гражданина РФ, не достигшего возраста 14 лет. Документ также нельзя будет использовать для выезда из страны.

Диана Соловьёва