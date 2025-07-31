Путин: Россия планирует наладить железнодорожные перевозки в Лаос через КНР

Россия и Лаос прорабатывают возможность организации железнодорожных грузовых перевозок через территорию Китая. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Решение, по словам президента, связано с ростом встречных грузопотоков. Также страны планируют расширить морские контейнерные перевозки из Лаоса во Владивосток через порты Вьетнама.

Помимо этого Владимир Путин рассказал о перспективах в сотрудничестве России и Лаоса в сфере энергетики. В том числе — в области мирного атома. Во время встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом господин Путин рассказал, что в 2024 году объем торговли стран вырос на 66%. За первые пять месяцев этого года показатель вырос на 20%.