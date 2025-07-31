Начальника ИК-1 в Оренбурге Нуржигита Бикбау обвинили в превышении полномочий

В Оренбурге задержали главу Исправительной колонии №1 (ИК-1) Нуржигита Бикбау. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Центрального райсуда Оренбурга.

Инстанция отправила фигуранта под арест на два месяца (до 30 сентября). Заседание проходило в закрытом режиме. В сообщении суда говорится, что начальник ИК «совершил умышленные незаконные действия». Подробности дела не разглашаются. По вменяемой статье (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК) господину Бикбау грозит до 10 лет лишения свободы.

Нуржигит Бикбау занял пост начальника ИК-1 в июле 2024 года. До этого, с 2021 года, он работал в ИК-2 в Ульяновске. Перед этим обвиняемый служил в структуре ГУФСИН в Оренбургской области.

Никита Черненко