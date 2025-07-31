В Австрии арестовали членов знаменитой банды грабителей банкоматов

Федеральное ведомство уголовной полиции Австрии сообщило об аресте 14 членов банды, которых подозревают в громких грабежах банкоматов в Австрии. Только с начала года в стране 26 раз взрывали банкоматы с целью ограбления.

Сообщается, что большинство подозреваемых — граждане Нидерландов марокканского происхождения. Всего следствие по этому делу ведется в отношении 33 человек. Полиция Австрии и Нидерландов провела обыски 12 объектов в обеих странах. Были конфискованы 16 скутеров, более 50 мобильных телефонов, 400–500 г взрывчатых веществ, наркотики, €39 тыс. наличными.

В последние годы в Германии и Австрии ограбления банкоматов при помощи взрывов стали распространенным явлением. Группа злоумышленников подъезжает ночью на автомобиле, обычно угнанном, к банкомату, подкладывает взрывчатку и, если в результате взрыва удается получить доступ к деньгам, забирает их и уезжает. В Германии в 2022 году таким образом было взорвано 442 банкомата, в 2023-м — 367. В прошлом году МВД Германии сообщило о намерении ужесточить наказание за использование взрывчатки при ограблении банкоматов.

Яна Рождественская