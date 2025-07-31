Колхоз возместит пасечнику в селе Алнаши 130 тысяч рублей из-за гибели пчел

Сельскохозяйственный кооператив «Прогресс» возместит владельцу пасеки в селе Алнаши 130 тыс. руб. в качестве морального ущерба за гибель пчел от инсектицида — вещества, используемого для уничтожения насекомых-вредителей, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

52-летний пасечник обратился с иском о возмещении 448,9 тыс. руб. к колхозу в Можгинский райсуд Удмуртии. Размер пасеки — 42 пчелосемьи. Летом 2022 года «Прогресс» обрабатывала посевы рапса в Удмурт-Тоймобашском муниципалитете. Для очищения территории использовалось высокоопасное вещество — инсектицид «Альфа-ципи».

«Обработка проводилась с грубым нарушением санитарных норм и правил, что привело к гибели пчелосемей, принадлежащих мужчине»,— говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения дела стороны предоставили проект мирового соглашения. Пасечник отказался от исковых требований. Суд утвердил сделку. «Прогресс» обязался в течении семи дней перечислить истцу 130 тыс. руб.