В Уфе экс-инспектора ГИБДД приговорили к полутора годам колонии за взятку

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД по Башкирии. Его признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. руб., следует из приговора.

По версии следствия, в апреле инспектор рассматривал материалы дела об административном правонарушении со стороны водителя «Лады Гранты», который месяцем ранее скрылся с места ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ). Личность водителя установили с помощью видеозаписи. От нарушителя инспектор потребовал 15 тыс. руб., обещая прекратить административное преследование. Деньги водитель положил в автомобиль инспектора, а затем обратился в управление СКР по Башкирии.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Вынося приговор, суд «учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления».

Венера Хисамова