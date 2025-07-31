В районе Дагестана сняли запрет на пользование водой после массового отравления

Запрет на пользование питьевой водой снят в Магарамкентском районе Дагестана после массового отравления детей, сообщил глава муниципалитета Фарид Ахмедов. В районе также возобновили работу детские сады.

В начале июля в Магарамкентском районе республики произошла вспышка кишечной инфекции. За медпомощью в общей сложности обратились 450 человек, в том числе 422 ребенка. Последних пострадавших выписали из стационара 21 июля.

В региональном Роспотребнадзоре сообщали, что причиной вспышки кишечной инфекции стало попадание возбудителя заболевания в воду разводящей сети водопровода. По данным ведомства, вода подавалась без предварительной очистки, что привело к заражению жителей. В связи с этим власти наложили запрет на пользование водоснабжением в селах Магарамкент, Гапцах, Куйсун, Гильяр и Тагиркент.

Полина Мотызлевская