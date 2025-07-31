В Самаре оштрафован владелец ломбарда «Добрый Л»

В Самаре индивидуальный предприниматель оштрафован за деятельность ломбарда «Добрый Л» на ул. Солнечной, 11. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как показала проверка, бизнесмен не может вести деятельность по выдаче займов под залог ценного имущества.

Прокурор района в отношении индивидуального предпринимателя вынес постановление о возбуждении административного дела по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на её осуществление).

Суд оштрафовал предпринимателя на 30 тыс. руб. Судебное постановление вступило в законную силу, правонарушитель оплатил назначенный штраф.

Сабрина Самедова