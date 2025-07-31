Муфтий Татарстана призвал сохранять национальные традиции в строительстве мечетей

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин призвал использовать национальные детали при строительстве современных мечетей в республике. По его словам, сейчас в профессиональном сообществе «нет понимания характерных особенностей» татарских мечетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Нам необходимо сохранять свои национальные особенности при реализации любых архитектурных форм в проектировании мечетей: будь то хай-тек, классицизм или что-то другое. При этом не следует ограничивать творческие поиски архитекторов, но нужно обозначить требования к строительству мечетей в Татарстане — к их внешнему виду, внутреннему убранству и функционалу в части сохранения собственной идентичности»,— заявил муфтий на совещании по вопросам строительства храмов (цитата по «РИА Новости»).

На сегодняшний день в республике функционирует более 1,5 тыс. мечетей. В 2023 году было построено 19 новых храмов, в 2024-м — 14.

Полина Мотызлевская