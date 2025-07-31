Александр Цопов будет работать в заксобрании на постоянной основе
Депутат заксобрания Нижегородской области Александр Цопов, в прошлом году возглавивший больницу в ДНР, переходит на работу в региональный парламент. Он станет депутатом на постоянной основе (с получением зарплаты) как зампредседателя комитета по соцвопросам.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
За это решение депутаты проголосовали на пленарном заседании 31 июля, к полномочиям господин Цопов приступит с 4 августа.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2017-21 годах Александр Цопов был главврачом Кстовской ЦРБ, затем продолжал работать там ведущим хирургом.
В июне 2024 года он возглавил центральную городскую Больницу Харцызска. По данным ЕГРЮЛ, с 26 июня 2025 года депутат Цопов покинул должность главврача.