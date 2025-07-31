Взятки и мошенничество устояли в суде

В Челябинске суд приговорил бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяну Антонову к восьми годам шести месяцам колонии по делу о получении взятки и мошенничестве при строительстве спортивных объектов. Проходивший с ней по одному делу экс-директор компании «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов осужден на шесть лет. По данным следствия, сообщники похитили 15 млн руб. при строительстве центра по шорт-треку в Челябинске. Кроме того, замминистра получила взятку 2 млн руб. от подрядчика за покровительство и приемку невыполненных работ при реконструкции биатлонного центра в Златоусте. Фигуранты вину не признали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяну Антонову взяли под стражу в зале суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татьяну Антонову взяли под стражу в зале суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Курчатовский районный суд Челябинска 31 июля признал бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при курировании строительства спортивных объектов в регионе. Ей назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии общего режима со штрафом 4,4 млн руб. и запретом в течение пяти лет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Татьяну Антонову взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает прокуратуры Челябинской области.

Второй фигурант уголовного дела — бывший директор ООО «Стройтранссоюз» (Копейск) Михаил Азаматов признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ). Ему назначено шесть лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. С 2022 года он находится в местах лишения свободы.

Суд установил, что с декабря 2016-го по январь 2017 года замглавы минстроя региона получила от Михаила Азаматова взятку в размере 2,2 млн руб. за общее покровительство при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте и приемку фактически невыполненных работ.

Кроме того, в суде установлено, что с июня 2018-го по декабрь 2019 года Татьяна Антонова и Алексей Абаимов, предприниматель и директор областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестрой», вступили в сговор и похитили из бюджета более 15 млн руб. при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса по шорт-треку в Челябинске. Было приобретено и установлено более дешевое, не предусмотренное проектом, оборудование.

Суд в полном объеме удовлетворил требование прокуратуры о взыскании с Татьяны Антоновой и Михаила Азаматова 15 млн руб. ущерба.

Государственный обвинитель просил назначить бывшему замминистра 11 лет колонии, предпринимателю — девять лет. Решение об обжаловании прокуратура примет после изучения приговора.

По данным прокуратуры Челябинской области, уточнили “Ъ-Южный Урал”, фигуранты не признали вину.

Уголовное дело в отношении экс-директора «Челябоблинвестроя» Алексея Абаимова было выделено в отдельное производство. Сейчас рассмотрение дела в суде приостановлено, так как фигурант находится в зоне специальной военной операции. Согласно картотеке Курчатовского суда, его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и получении взятки.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России в 2020 году. Тогда в апреле они задержали Татьяну Антонову, Михаила Азаматова и Алексея Абаимова.

С поста замминистра строительства Челябинской области госпожу Антонову уволили по собственному желанию в феврале 2022 года.

В суде уголовное дело рассматривалось с августа 2021 года.

Михаил Азаматов уже отбывает четырехлетний срок за мошенничество при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Приговор вынес Копейский городской суд в октябре 2022 года. Установлено, что руководитель «Стройтранссоюза» вносил в акты ложные сведения об объемах и видах выполненных работ, использованных материалах и оборудовании, размерах затрат. Таким образом он похитил из бюджета более 39 млн руб. Михаил Азаматов неоднократно пытался обжаловать приговор и добиться условно-досрочного освобождения, но из-за нестабильного поведения и непогашенных исковых требований ему отказывали.

Алексей Абаимов является фигурантом еще одного уголовного дела о получении взятки и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018–2019 годах он получил 190 тыс. руб. от директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина взамен на подписание фиктивных актов о строительстве детского сада в Аше в рамках госконтракта. В них содержались неверные сведения об объеме выполненных работ и приобретенных материалах. В результате подрядчик необоснованно получил и похитил более 19 млн руб. После задержания весной 2020 года Алексей Абаимов находился в СИЗО до марта 2021-го. Тогда его выпустили по подписке о невыезде. Но в августе 2022 года после задержания Евгения Юдина бывшему директору «Челябоблинвестроя» предъявили новое обвинение и арестовали. По данным СМИ, на воинскую службу по контракту для участия в СВО Алексей Абаимов отправился в декабре 2024-го.

Ольга Воробьева