Убийцу нашли в «Центре»

СКР завершил расследование уголовного дела об убийстве президента АО «Европейско-Азиатская компания» Виктора Терняка в 1992 году. По версии следствия, бывший участник ОПГ «Центр» Сергей Горшунов совершил застрелил его с целью «поднятия своего авторитета в преступной иерархии». Виктор Терняк в последние годы жизни активно занимался бизнесом, сотрудничал с «центровыми», а потом решил перейти к их конкурентам из ОПС «Уралмаш». Дело Сергея Горшунова передано в Кировский райсуд для рассмотрения по существу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший участник ОПГ "Центровые" Сергей Горшунов во время вынесения меры пресечения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший участник ОПГ "Центровые" Сергей Горшунов во время вынесения меры пресечения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент АО «Европейско-Азиатская компания» Виктор Терняк был расстрелян в своем автомобиле утром 8 сентября 1992 года у собственного дома по ул. Первомайская в Екатеринбурге. «Когда мужчина вышел из подъезда и проследовал к ожидавшему его автомобилю, в котором находились водитель и охранник, злоумышленник произвел несколько прицельных выстрелов в президента акционерного общества»,— говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области, которое завершило расследование уголовного дела.

По данным следователей, киллер пытался застрелить водителя и охранника, чтобы они не смогли его опознать. В прокуратуре рассказали, что водитель по фамилии Трегубенко был ранен в левое бедро, а телохранитель Дмитрий Новик — в плечо. Оба выжили.

Телохранитель успел довезти Виктора Терняка до больницы, но спасти его медики не смогли. В областной прокуратуре уточнили, что смерть наступила от огнестрельного пулевого ранения в области сердца.

По данным «Ъ-Урал», обвинение в убийстве Виктора Терняка предъявлено бывшему участнику ОПГ «Центр» Сергею Горшунову (по прозвищу Сына). Он попал под подозрение сразу после убийства — Дмитрий Новик опознал его по фотопортрету. Однако впоследствии уголовное преследование Сергея Горшунова было прекращено и было возобновлено спустя 33 года.

В следственном управлении пояснили, что мотивом для убийства было «поднятие своего авторитета в преступной иерархии».

В отношении Сергея Горшунова утверждено обвинительное заключение по п. «б» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений) и по ч. 2 ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц). Дело для рассмотрения направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.

В книге «Бури вестники», изданной ИД «Коммерсантъ-Урал» в 2020 году, рассказывается, что Виктор Терняк ранее сотрудничал с «центровыми», но потом решил заняться бизнесом совместно с представителями конкурирующей преступной группы «Уралмаш». В Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург) он был известен, как один из первых кооператоров — в 1988 году открыл кафе «Семейное». У него были крепкие связи в деловых и криминальных кругах Екатеринбурга, в том числе он общался с лидерами ОПГ «Центр» Геннадием Мурадовым (Аваренок) и Олегом Вагиным.

Предполагается, что Виктор Терняк помог «уралмашевцам» получить контроль над Центральным рынком, который ранее находился под влиянием членов ОПГ «Центр». За это в июле 1991 года Виктора Терняка избили в собственном офисе. Тогда у него появился телохранитель Дмитрий Новик.

Сергея Горшунова называли «самым дерзким» из приближенных одного из лидеров ОПГ «Центр» Михаила Кучина.

Первый условный срок он получил в 1990 году «за причинение телесных повреждений». В 1997 году его осудили за вымогательство, которое позже было переквалифицировано в самоуправство, по решению суда он был приговорен к исправительным работам. В 2000 году сообщалось о его задержании по подозрению в мошенничестве и отмывании денег через фирмы «Элинор», «Росэнергопром и К°», «Диза-Трейд-Юнион» и Екатеринбургскую городскую топливную компанию. По данным следственных органов, через преступную схему он получил более 17 млн руб.

В апреле текущего года Сергей Горшунов был задержан в Подмосковье и арестован по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой) и по ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). По версии следствия, в феврале 2013 года он похитил из подъезда дома по ул. Московская своего партнера по бизнесу Юрия Чуприянова, которого вывез в лес и убил, после чего скрыл тело в лесном массиве у трассы Екатеринбург—Серов. Поводом для убийства стал раздел сфер влияния в бизнесе. Согласно судебным документам, уголовное дело об убийстве Юрия Чуприянова было возбуждено только спустя три года после его пропажи — в 2016 году, когда розыскные мероприятия результата не дали. В 2018 году он был признан умершим. Вину в его убийстве Сергей Горшунов не признавал. Последнее время, по данным «Ъ-Урал», он проживал в ОАЭ, где находился один из офисов его компании Bitbanker (согласно официальному сайту, компания занимается управлением финансами, в том числе торговлей криптовалютой).

Мария Шараева