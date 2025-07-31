Прокуратура добилась от мэрии Жигулевска принятия мер по заброшенным домам

Прокуратура Жигулевска добилась от городской администрации принятия мер к собственникам заброшенных строений в селе Солнечная поляна. В связи с бездействием чиновников надзорное ведомство внесло представление в адрес администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бесхозные строения представляли опасность для местных жителей, включая детей. Так постройки находятся в частной собственности, их нельзя снести за счет городского бюджета.

Уже после реагирования прокуратуры городские власти направили собственникам зданий извещения о необходимости явки для составления административного протокола по ч. 1 ст. 4.28 регионального закона от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Для юрлиц сумма штрафа составляет 30 тыс. руб.

Андрей Сазонов