Прокуратура предотвратила более 2,8 млн нарушений за полгода

В Генпрокуратуре провели совещание об итогах работы в первые шесть месяцев 2025 года. За это время надзорный орган пресек более 2,8 нарушений и защитил права 1,2 млн граждан, сообщила «Ъ» пресс-служба ведомства. По прокурорским искам суды за полгода взыскали 2,8 млн руб.

После вмешательства прокуроров органы власти заключили соглашения о модернизации 2,5 тыс. объектов. Также на учет поставили около 4,5 тыс. бесхозяйных объектов в целях бесперебойного электроснабжения. В рамках этой работы также взыскали более 4 млрд руб. долгов, а в 25 регионах по требованию надзора реконструировали свыше 27 тыс. энергообъектов.

В прокуратуре отчитались о работе по нацпроектам и госпрограммам. Всего за полгода ведомство подала 340 исков по оспариваю контрактов, заключенных в обход конкурса. Это позволило взыскать 1,6 млрд руб.

В прошлом месяце Генпрокуратура опубликовала отчет о количестве коррупционных преступлений в России. Согласно нему, за первый квартал 2025 года их стало больше на 24% в сравнении с аналогичным периодои 2024 года. Более 60% дел связаны со взятками. Также на более чем 65% выросло количество крупных и особо крупных мошенничеств.

Никита Черненко