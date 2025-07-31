Директор воткинской риэлторской компании задержан по делу о мошенничестве

В Воткинске задержан директор риэлторского ООО «Азбука жилья», сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ст. 159.2 УК). По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем воткинской «Азбуки жилья» и ее единственным сотрудником является Владимир Гаврилов.

Силовики установили, что 45-летний задержанный, являясь риэлтором, похитил бюджетные средства, выделенные по нацпроекту «Демография». Финансы предназначались для местной жительницы.

«Однако в последующем денежные средства использовались не для улучшения жилищных условий. Общий ущерб, причиненный федеральному бюджету, устанавливается»,— говорится в сообщении МВД.

Следствие продолжается. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы.