Большинство госслужащих волнует низкая привлекательность их работы

Низкая привлекательность госслужбы является в целом актуальной проблемой для 84% муниципальных и 78,6% государственных служащих. Это следует из результатов исследования Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Согласно этим данным, о высоком престиже госслужбы говорят 43,6% респондентов. Однако число тех, кто оценил ее престиж низко, всего на 2 процентных пункта меньше (41,6%). В меньшинстве оказались те, кто считает работу очень престижной (7,8%) и очень непрестижной (7%).

В то же время об актуальности проблемы низкой привлекательности госслужбы говорят 48% государственных и 44,6% муниципальных служащих. Еще 30,6% и 39,4% соответственно «скорее согласны» с такой оценкой. И только 21% государственных и 15,3% муниципальных служащих не считают вопрос о низкой привлекательности госслужбы актуальным.

Как отмечают эксперты ВШГУ, престиж профессии — это «не просто абстрактное понятие», это регулятор поведения, который влияет на мотивацию и качество работы, а также фундамент доверия, формирующий отношение общества к власти. Кроме того, он является частью профессиональной идентичности, которая определяет, как служащие видят свою роль, подчеркивается в выводах исследования.

Божена Иванова