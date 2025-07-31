Прибыль Shell по итогам квартала сократилась на треть

Shell отчиталась о падении скорректированной прибыли по итогам второго квартала на 32,3% по сравнению с прошлым годом — с $6,29 млрд до $4,26 млрд. Компания понесла убытки из-за падения цен на нефть, снижения результатов газового подразделения и потерь, связанных с перебоями в работе химических предприятий.

Несмотря на столь существенное ухудшение результатов, прибыль Shell все равно оказалась лучше прогнозов. Так, аналитики, опрошенные LSEG, ожидали, что скорректированная прибыль британского нефтедобытчика по итогам квартала составит $3,87 млрд. А прогноз самой компании был еще скромнее — $3,74 млрд.

Учитывая это, Shell объявила об очередном раунде обратного выкупа акций на $3,5 млрд, запланированном на третий квартал года. Это будет уже 15-й квартал подряд, когда компания тратит по меньшей мере $3 млрд на обратный выкуп акций.

На открытии торгов в Лондоне акции компании росли на 2%.

Кирилл Сарханянц