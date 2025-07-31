Жительница Югры проехала 200 км на такси, чтобы отдать мошенникам 89 млн руб.

В Новосибирске правоохранители задержали пособника аферистов, которые убедили жительницу Югры проехать 200 км на такси и передать им 89 млн руб. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, неизвестный позвонил жертве и представился работником почты. Он попросил назвать код из смс-сообщения. После с женщиной связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые заявили, что мошенники получили доступ к кабинету «Госуслуг» пострадавшей, и деньги на ее счету могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности.

Чтобы защитить накопления, аферисты убедили жертву доставить деньги в Сургут. Там она должна была передать их курьеру, который положит их якобы на безопасный счет. По прибытии пострадавшая отдала мошеннику 47 млн руб. При передаче еще 42 млн руб. полицейские задержали злоумышленника. Как пояснил фигурант дела в ходе допроса, по заданию кураторов он прибыл из Новосибирска в Сургут транзитом через Москву. За доставку крупной суммы ему обещали выплать 150 тыс. руб. Другие соучастники преступления устанавливаются.

Александра Стрелкова