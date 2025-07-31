Краткая история ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ведет свою историю от Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), открытого 3 июля 1973 года в Женеве и завершившегося подписанием Хельсинкского акта 1 августа 1975 года. Документ, в котором 35 государств, включая СССР и США, закрепили принципы политического контроля за вооружениями, невмешательства во внутренние дела и уважения прав человека, стал основой для последующего формирования европейской безопасности.

Вплоть до 1990 года работа СБСЕ велась в основном в рамках серий встреч и совещаний, в ходе которых разрабатывались и расширялись обязательства, принимаемые на себя государствами-участниками, и проводилась периодическая оценка их выполнения. В 1990 году была принята Парижская хартия, провозгласившая принципы демократии и верховенства права, после чего в СБСЕ на протяжении нескольких лет появились такие институты, как Постоянный совет, Парламентская ассамблея и Специальный центр по предотвращению конфликтов.

В апреле 1991 года в Мадриде на встрече парламентариев стран-участниц была создана Парламентская ассамблея ОБСЕ. Она занимается оценкой выполнения странами—участницами ОБСЕ целей организации и обсуждением тем, которые поднимались на встречах Совета министров иностранных дел и саммитах ОБСЕ.

В декабре 1994 года на саммите в Будапеште было решено преобразовать СБСЕ в постоянную Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В последующие годы организация утвердила Лиссабонскую декларацию (1996) и Стамбульскую хартию о европейской безопасности (1999), расширяя задачи по наблюдению за выборами, контролю над вооружениями и развитию механизмов реагирования на кризисы.

После распада СССР в декабре 1991 года Россия унаследовала статус одного из 57 участников ОБСЕ и стала активным партнером в мониторинговых миссиях, однако после начала СВО на Украине отношения с организацией резко ухудшились. В апреле 2023 года совет Госдумы принял решение приостановить выплаты взносов РФ в бюджет ОБСЕ. В июле 2024 года Россия также приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ.