В Нижнем Тагиле скончался экс-директор НТМК по капстроительству Виктор Хамудисов

В Нижнем Тагиле скончался бывший директор по капитальному строительству Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) Виктор Хамудисов, сообщили в ритуальном комплексе «Реквием».

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Фото: ритуальный комплекс «Реквием» Виктор Хамудисов

Фото: ритуальный комплекс «Реквием»

Виктор Хамудисов родился в Днепрдзержинске, окончил Магнитогорский горно-металлургический институт и в 1969 году переехал в Нижний Тагил. Он проработал в «Уралстальконструкции» 15 лет, а в 1984 году занял должность заместителя директора, а затем и директора НТМК по капитальному строительству, посвятив предприятию 17 лет.

Господин Хамудисов принимал участие в строительстве цирка, кинотеатра «Современник», «Металлург-Форума», горнолыжного комплекса на горе Белой и трамплинов на Долгой. На его счету ряд промышленных объектов, включая завод извести в Кушве и шестую доменную печь НТМК.

Виктор Хамудисов вышел на пенсию в 2014 году. Он был отмечен медалью «За трудовую доблесть», орденом Трудового Красного знамени и званием «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Церемония прощания с Виктором Хамудисовым состоится 31 июля в похоронном доме «Реквием».

Полина Щуцкая