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Коммерсантъ FM
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В Саудовской Аравии 23 человека получили травмы на сломавшемся аттракционе

В Эт-Таифе на западе Саудовской Аравии 23 человека пострадали при поломке аттракциона. ЧП произошло в парке развлечений Green Mountain Park, пишет газета Khaleej Times.

Согласно видеозаписям очевидцев, динамичный аттракцион сломался, когда на нем находились десятки человек. Колонна внезапно переломилась пополам, платформа с людьми упала на землю с высоты нескольких метров.

Пострадавших госпитализировали с различными травмами. Местные власти начали расследование.

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