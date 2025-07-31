Международная «Битва роботов» пройдет в Перми в августе

Первый этап международного чемпионата по битве роботов пройдет 23 августа в Перми в универсальном Дворце спорта «Молот». В нем примут участие 28 команд, в том числе представители Индии, Ирана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В чемпионате участвуют профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. Среди представленных на чемпионате вузов — МИСИС, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, Альметьевский государственный технологический университет, Башкирский государственный аграрный университет и другие.

Пермский край в первом этапе в категории тяжеловесов до 110 кг будет представлять команда «Зверобой». Позже в сезоне, в одном из следующих этапов, на ринг также выйдет команда BEEKEEPERS. Обе команды также участвовали в сезоне 2024 года. Команда «Зверобой» дошла до финала и вошла в топ-16 лучших команд чемпионата. В этом году команда готовит новую модель своего одноименного робота.

«Битва роботов» — международный робототехнический чемпионат, проводимый в Перми силами компаний Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо». Главная задача участников – придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя.

Всего на «Битву роботов» в 2025 году было подано 306 заявок команд на участие. Из них 162 поступило от образовательных учреждений, 33 — от коммерческих организаций и 111 — от групп частных лиц. Также 32 заявки поступило от зарубежных команд из 14 стран. Больше всего их поступило из Индии, где 14 коллективов выразили желание участвовать в чемпионате. Далее расположились Беларусь, Бразилия и Китай. Впервые с 2023 года в сезон подали заявки участники из Пакистана, Туниса, Бангладеш, Мексики и Саудовской Аравии.

По итогам отбора к соревнованиям допущено 112 команд: в категории роботов весом до 110 кг выступят 64 команды, а в категории до 1,5 кг — 48 команд. Теперь отобранные команды приступили к подготовке своих роботов, тестируя их на прочность в своих мастерских и разрабатывая стратегии.