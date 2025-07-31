Швеция назначила нового посла в России

МИД Швеции назначил новым послом в Москве экс-посла королевства в Минске Кристину Юханнессон. Сообщение министерства передают «РИА Новости».

Госпожа Юханнессон, как сообщает ведомство, приступит к работе осенью. Она заменит нынешнего посла Карин Улофсдоттер, которая занимала эту должность с 2023 года.

Кристина Юханнессон ранее была послом королевства в Белоруссии, работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге и посольстве в Москве, а также в представительстве ЕС в Брюсселе.