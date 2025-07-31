Экс-замначальника полиции ГУ МВД по Челябинской области оставили под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении содержания под стражей бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД России по региону Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взятки. Он пробудет в следственном изоляторе до 9 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Адвокат экс-полицейского просил отменить постановление Центрального районного суда Челябинска от 2 июля и избрать в отношении Сергея Федерягина более мягкую меру пресечения, например, домашний арест. Однако облсуд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Федерягина задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 17 декабря прошлого года. Следствие подозревает, что экс-замначальника полиции ГУ УМВД получил взятку в размере не менее 700 тыс. руб. за покровительство продажи сильнодействующих лекарственных препаратов без лицензии в Коркино. Деньги же ему поступали с декабря 2021 года по март 2023-го от учредителя коммерческой организации, который владеет сетью аптек в городе. Источники «Ъ-Южный Урал» тогда сообщали, что лекарства без лицензии продавали цыганам, проживающим в Коркино.

Виталина Ярховска