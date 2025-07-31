На сайте аэропорта Геленджика обнулят трафик

С 1 августа МегаФон обнуляет трафик на официальный сайт воздушной гавани Геленджика, которая возобновила свою работу в начале июля. Теперь все абоненты оператора вне зависимости от тарифа и остатка мегабайт получат оперативный доступ к табло прилётов и вылетов, правилам провоза багажа и животных, погоде в городе-курорте и дополнительным услугам аэропорта.

Фото: пресс-служба МегаФона

Это решение особенно актуально в разгар туристического сезона: 18 июля аэропорт Геленджика после длительного перерыва вновь стал принимать самолеты. С января сам город посетили уже около миллиона человек, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные администрации Геленджика.

Пакет мегабайт не будет расходоваться на любых страницах сайта gelaero.ru. По данным МегаФона, портал аэропорта демонстрирует активный рост: посещаемость увеличилась втрое в сравнении со средними показателями последних лет, когда было открыто воздушное пространство. Пик активности пришёлся на 9 июля — в этот день официально объявлено о старте работы аэропорта. Трафик на gelaero.ru будет обнуляться автоматически у всех клиентов оператора на территории России с положительным балансом счёта.

Чаще всего сайт аэропорта посещают абоненты в возрасте от 35 до 44 лет (38%) и от 25 до 34 лет (23,5%). При этом мужчины интересуются полетами чаще женщин — на них приходится более 65% от всего интернет-трафика, свидетельствует аналитика МегаФона. Помимо жителей южных регионов, рейсы в город-курорт смотрят туристы из Москвы, Калининграда, Владивостока, Смоленска, Санкт-Петербурга, Самары и ХМАО.

«В дороге счёт часто идёт на минуты, а доступ к информации о рейсах критически важен. Мы сделали сайт аэропорта бесплатным для абонентов, чтобы туристы могли спокойно проверить всё нужное: от статуса рейса и времени регистрации до номера выхода на посадку, не думая об остатке интернета. Это позволит пассажирам сосредоточиться на главном — самом путешествии», — говорит руководитель бизнес-юнита тарифов и услуг МегаФона Татьяна Сулава.

Оператор также ведет масштабную ежегодную работу по подготовке телеком-сети Геленджика к турсезону. Благодаря модернизации оборудования скорость мобильного интернета на территории аэропорта теперь достигает 150 Мбит/с, а в самом городе — 100 Мбит/с.

ПАО «МегаФон»